I colori di un’anima siciliana con i piedi in Romagna in mostra alla galleria Manoni

Dal 11 al 24 aprile, la Galleria Manoni in corso Garibaldi 55a ospiterà la mostra intitolata “I colori di un’anima siciliana con i piedi in Romagna” di Giorgia Esposito. L’esposizione presenta una serie di opere che riflettono l’identità artistica dell’autrice, con un focus sui temi culturali e geografici tra Sicilia e Romagna. La mostra sarà aperta al pubblico durante tutto il periodo indicato.

Dall'11 al 24 aprile la Galleria Manoni, in corso Garibaldi 55a, ospiterà la mostra “I colori di un’anima siciliana con i piedi in Romagna” di Giorgia Esposito. L'esposizione è patrocinata dal Comune di Forlì. Biografia Artista Giorgia Esposito, il cui pseudonimo è creativefromessina (profilo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: La Germania incontra Forlì alla Galleria Manoni con la mostra d'arte "Traluoghi" Alla galleria Bunker la mostra "Malles": l’anima delle ceramiche tunisine di SejnaneIn collaborazione con Artigianato e Palazzo, in mostra 100 oggetti realizzati dalle donne artigiane del villaggio del nord-ovest tunisino, modellati... Argomenti più discussi: Vinitaly, l'Emilia-Romagna celebra la condivisione e i colori del vino; Coloriamoci di gentilezza mercoledì 8 aprile alla Casa della Comunità di Santarcangelo; Legge per il recupero del sottotetto in Emilia-Romagna nel 2026: cosa c’è da sapere; Fioriture in Emilia Romagna: dove vederle con i bambini. I colori della Romagna con Ivas industria verniciIl primo riconoscimento va alla provincia di Forlì-Cesena con la Ivas industria vernici s.p.a.. Si tratta di una realtà storica con sede a San Mauro Pascoli, diventata un punto di riferimento ... ilrestodelcarlino.it Con Emilia-Romagna e Toscana i piani di Bologna, Firenze e Roma - facebook.com facebook Medio Oriente in fiamme, l’Emilia-Romagna teme il peggio per 3,5 miliardi di export x.com