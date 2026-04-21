Torna l' appuntamento con Tra versi anima e tela-Rassegna di parole colori ed emozioni

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprende l’attività della rassegna culturale “Tra versi, anima e tela”, organizzata da InBiblioteca e curata dal critico letterario e d’arte. L’evento si svolge nella biblioteca Antonio Russo, situata presso il museo Michetti di Francavilla al Mare. La serie di incontri si svolge in una location dedicata alla cultura e all’arte, offrendo un momento di confronto tra parole, colori ed emozioni.

Tornano gli appuntamenti di InBiblioteca, il format culturale curato dal critico letterario e d’arte Massimo Pasqualone, "Tra versi, anima e tela-Rassegna di parole, colori ed emozioni”, nella biblioteca Antonio Russo, al museo Michetti di Francavilla al Mare. Giovedì 23 aprile, alle 17.30, è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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