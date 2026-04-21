Torna l' appuntamento con Tra versi anima e tela-Rassegna di parole colori ed emozioni

Riprende l’attività della rassegna culturale “Tra versi, anima e tela”, organizzata da InBiblioteca e curata dal critico letterario e d’arte. L’evento si svolge nella biblioteca Antonio Russo, situata presso il museo Michetti di Francavilla al Mare. La serie di incontri si svolge in una location dedicata alla cultura e all’arte, offrendo un momento di confronto tra parole, colori ed emozioni.

Tornano gli appuntamenti di InBiblioteca, il format culturale curato dal critico letterario e d’arte Massimo Pasqualone, "Tra versi, anima e tela-Rassegna di parole, colori ed emozioni”, nella biblioteca Antonio Russo, al museo Michetti di Francavilla al Mare. Giovedì 23 aprile, alle 17.30, è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L’amore tra caso e destino: la rassegna WOMEN torna a Roma con un nuovo appuntamentoAl Teatrocittà uno spettacolo ibrido tra commedia, cabaret astrologico e performance artistiche per interrogare il senso degli incontri Torna la... Nuovo appuntamento rassegna “Un libro per l’anima” : il prana, l'etere e l'astraleMercoledì 12 febbraio, Ancona ospita un nuovo appuntamento della rassegna “Un libro per l’anima”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Domenica 19 aprile torna Musei in Musica 2026; Tra cultura e tradizione: circo, spoja lorda, pesce azzurro e auto d'epoca in questo nuovo weekend primaverile; Darfo Boario: torna l'appuntamento con la rassegna zootecnica; Solbiate Olona, torna l’appuntamento con il teatro con Villa Felicità. Verona, al Caffè Dante torna Aperitivi con le Donne del Vino con Tracy EboigbodinGiovedì 23 aprile alle 18.30 in Piazza dei Signori: tre etichette venete, cicchetti firmati Davide Fiorio e l’ospite Tracy Eboigbodin. nordest24.it Grottaglie, torna la rassegna Pagine di Puglia: il 17 aprile protagonista il giallo di Marcello AbresciaGROTTAGLIE - Prosegue a Grottaglie la prima edizione di Pagine di Puglia, la rassegna letteraria promossa dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione. Il terzo appuntament ... giornaledipuglia.com STORIE & PERSONE La nostra rassegna di incontri con gli autori continua con un appuntamento imperdibile dedicato al mondo della Moda. 23 aprile | ore 18:00 “M come Moda – Connessioni e suggestioni con arte, cinema, letteratura e musica” Da Ma facebook