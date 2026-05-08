L’Aston Villa conquista la finale Tutta la gioia del principe William

L'Aston Villa ha raggiunto la finale di una competizione calcistica, dopo aver vinto una partita decisiva. Durante l'incontro sono stati segnati quattro gol. Una fotografia mostra il momento di gioia di un tifoso, identificato come il principe William, che esulta con entusiasmo nello stadio. La scena cattura l'intensità delle emozioni suscitate dal risultato.

Uno stadio, una partita di calcio, quattro gol e la gioia sfrenata di un tifoso. Una foto che testimonia quanta emozione possa trasmettere una partita di calcio, ma il soggetto nella foto non è un tifoso qualsiasi. Parliamo del principe William, erede al trono d’Inghilterra. E’ nota la sua passione per l’Aston Villa, spesso è stato fotografato al Villa Park di Birmingham anche insieme ai figli, ma giovedì sera era una serata speciale: l’Aston Villa si giocava l’accesso alla finale di Europa League, un momento da non perdere. Già perchè i “Villans” hanno un passato importante con sette titoli inglesi vinti, una coppa dei Campioni e una Supercoppa Uefa nel 1982, ma negli ultimi anni hanno frequentato poco il salotto buono del calcio europeo.🔗 Leggi su Panorama.it

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