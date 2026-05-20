Assemblea dei lavoratori Ircss Neurolesi Piemonte proclamato lo stato di agitazione
Nella giornata del 20 maggio si è tenuta un’assemblea tra i dipendenti dell’Ircss Neurolesi Piemonte, organizzata dai rappresentanti sindacali della Cisl Fp Messina. L’incontro ha coinvolto le lavoratrici e i lavoratori della struttura, che hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione. La riunione si è svolta all’interno della struttura, con l’obiettivo di discutere questioni legate alle condizioni di lavoro e alle future azioni sindacali.
Si è svolta oggi 20 maggio l'assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori di Ircss Neurolesi Piemonte, rivolta ai dipendenti della struttura aderenti alla Cisl Fp Messina. Molte e importanti le criticità emerse che necessitano di una maggiore attenzione e sensibilità istituzionale da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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