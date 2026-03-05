Asl Salerno a rischio i lavoratori precari | proclamato lo stato di agitazione

La Fp Cgil ha annunciato lo stato di agitazione dell'Asl Salerno, evidenziando che centinaia di lavoratori precari sono a rischio di perdere il proprio impiego. La denuncia si riferisce al personale assunto secondo l’articolo 15-octies del decreto legislativo, e la situazione ha suscitato preoccupazione tra gli interessati. La questione riguarda i contratti di lavoro di numerosi operatori sanitari in servizio presso l’azienda sanitaria.

“Sono a rischio i posti di lavoro di centinaia di lavoratori precari dell’Asl Salerno”. A denunciarlo è la Fp Cgil riferendosi al personale reclutato “ai sensi dell’articolo 15-octies del D.Lgs. 5021992, impiegato sia su linee progettuali finanziate con fondi extra aziendali sia su fondi propri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Lavoro a rischio nell’appalto Asl Salerno, sospeso lo sciopero proclamato dai sindacatiLa Prefettura ha comunicato ufficialmente che la maxi-gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie è stata...

I sindacati hanno dichiarato lo stato d'agitazione dei lavoratori dell'Asl Roma 4Duro attacco alla direzione generale: "Nessun confronto, carenza di personale e mancata definizione del fabbisogno".

Una raccolta di contenuti su Asl Salerno.

Temi più discussi: Caos straordinari all’ASL Salerno: il NurSind smaschera scelte opache e rischi per i LEA; Lavoro a rischio nell’appalto Asl Salerno, sospeso lo sciopero proclamato dai sindacati; Asl Salerno promuove progetto di telemedicina per 127 Comuni; Asl Salerno, Al Debutto Gli Ambulatori Virtuali Di Comunità.

Asl Salerno, a rischio centinaia di posti di lavoro: FP CGIL Salerno proclama lo stato di agitazioneSi terrà martedì 10 marzo alle ore 10:00, un'assemblea aperta a tutti i lavoratori presso la sede centrale dell'Asl di Via Nizza ... infocilento.it

Lavoro a rischio nell’appalto Asl Salerno, sospeso lo sciopero proclamato dai sindacatiStampaIn un clima di forte tensione sindacale, arriva un colpo di scena che riguarda l’igiene e il decoro degli ospedali e dei distretti sanitari della provincia di Salerno. La Prefettura ha infatti c ... salernonotizie.it

Asl Salerno promuove progetto di telemedicina per 127 Comuni. L'obiettivo è avvicinare i servizi sanitari ai cittadini delle aree a rischio marginalizzazione - facebook.com facebook