Asse Mosca-Pechino | gas e minerali critici per sfidare l’Occidente

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è intensificato il rapporto tra Mosca e Pechino, con particolare attenzione ai progetti energetici e minerari. Il progetto Power of Siberia 2 prevede l’aumento delle forniture di gas naturale dalla Russia alla Cina, con implicazioni sui prezzi globali del gas. Parallelamente, la Cina sta puntando a ottenere minerali rari e altri materiali strategici necessari per le tecnologie avanzate, rafforzando la propria posizione nel settore tecnologico. Questi sviluppi sono al centro di un’alleanza che mira a bilanciare l’influenza occidentale.

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? Punti chiave Come influenzerà il progetto Power of Siberia 2 i prezzi del gas?. Quali minerali critici alimenteranno la supremazia tecnologica cinese?. Perché l'asse Mosca-Pechino contesta il sistema difensivo Golden Dome?. Cosa accadrà se le divergenze sui costi bloccheranno il nuovo gasdotto?.? In Breve Progetto Power of Siberia 2 prevede trasporto di 50 miliardi di metri cubi gas annui.. Scambi commerciali tra le due nazioni superano i 240 miliardi di dollari.. Il gasdotto attraverserà la Mongolia collegando giacimenti della Siberia occidentale.. Firmati 20 accordi su energia nucleare, sanità, media e intelligenza artificiale.. A Pechino, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno siglato un documento congiunto per consolidare la partnership strategica tra Russia e Cina in un momento di forte instabilità globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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