Flotilla Meloni fa pressione su Israele | ‘Libertate subito gli italiani’

Il governo italiano ha richiesto che gli italiani coinvolti nel caso della Global Sumud Flotilla vengano liberati senza ritardo. La pressione si è concentrata su Israele, chiedendo l’immediata scarcerazione degli attivisti italiani. La vicenda riguarda l’intervento delle forze israeliane che hanno fermato e detenuto i membri della flottiglia in un'operazione recente. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli delle condizioni dei coinvolti.

Il governo italiano interviene sul caso recente che ha coinvolto gli attivisti della Global Sumud Flotilla. L'Italia fa una richiesta immediata di rilascio per i connazionali a Israele. Aumenta la tensione diplomatica Il governo italiano alza il livello dello scontro diplomatico dopo quanto accaduto allaGlobal Sumud Flotilla. Al termine di una riunione convocata aPalazzo Chigi, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha chiesto formalmente a Israele “l’immediataliberazionedi tutti gli italiani illegalmente fermati”, oltre al pieno rispetto deldiritto internazionalee a garanzie concretesull’incolumitàdelle persone coinvolte. All’incontro hanno partecipato anche il vicepremier e ministro degli EsteriAntonio Tajani, il ministro della DifesaGuido Crosettoe il sottosegretarioAlfredo Mantovano.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, Meloni fa pressione su Israele: ‘Libertate subito gli italiani’ Notizie correlate Flotilla, Meloni avvisa Israele: "Subito liberi gli italiani illegalmente fermati"Pare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno... Meloni presiede riunione sulla Flotilla, la condanna del governo: “Israele liberi subito gli italiani”(Adnkronos) – Dopo il sequestro da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Cipro, arriva... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza. Flotilla, Romano (Pd): Meloni si faceva esplodere le vene per i Marò, ma tace per gli attivisti. Noi alleati di Israele? AssurdoQualche mese fa, il consigliere regionale del Pd si era imbarcato sulla Karma, imbarcazione abbordata dall'esercito israeliano durante la missione del primo ottobre ... affaritaliani.it Flotilla, il Governo Meloni chiede l'immediata liberazione degli italianiROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicepresidente ... iltempo.it