Assalto al bancomat da 50mila euro | prosciolti tre foggiani e un barese

Quattro uomini provenienti dalla Puglia sono stati prosciolti dal giudice dell'udienza preliminare dopo essere stati accusati di aver fatto esplodere un bancomat in una filiale bancaria della zona di Ancona tra la sera del 27 e la notte del 28 settembre 2019. L'episodio ha coinvolto un furto di circa 50.000 euro e si è verificato in una zona molto frequentata. La decisione di proscioglimento è stata presa al termine del procedimento giudiziario senza ulteriori imputazioni.

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