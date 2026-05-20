Assalto al bancomat da 50mila euro | prosciolti tre foggiani e un barese
Quattro uomini provenienti dalla Puglia sono stati prosciolti dal giudice dell'udienza preliminare dopo essere stati accusati di aver fatto esplodere un bancomat in una filiale bancaria della zona di Ancona tra la sera del 27 e la notte del 28 settembre 2019. L'episodio ha coinvolto un furto di circa 50.000 euro e si è verificato in una zona molto frequentata. La decisione di proscioglimento è stata presa al termine del procedimento giudiziario senza ulteriori imputazioni.
Quattro uomini pugliesi, accusati di aver fatto saltare il bancomat di una filiale Ubi banca alla Baraccola di Ancona nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2019, sono stati prosciolti dal giudice dell'udienza preliminare Alberto Pallucchini. Per tutti è stato disposto il non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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