Poste riaperte a quasi tre mesi dall’assalto esplosivo al bancomat

Dopo quasi tre mesi, l’ufficio postale di piazza Marconi a Santarcangelo ha riaperto le sue porte. La ripresa delle attività è avvenuta ieri, dopo che l’ufficio era stato chiuso a causa dell’attentato con esplosivo al bancomat. L’intera struttura è stata messa in sicurezza e ora può tornare a servire i cittadini come prima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La ferita nel cuore di Santarcangelo si è finalmente rimarginata. Da ieri, l’ufficio centrale delle Poste di piazza Marconi è tornato pienamente operativo mettendo la parola ‘fine’ a un lungo stop. Una chiusura forza, durata quasi 3 mesi, per consentire i lavori di sistemazione dell’ufficio dopo l’assalto con esplosivo alle Poste avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 febbraio. Quella notte una banda avevano fatto saltare in aria il bancomat dell’ufficio con la tecnica della ‘marmotta’, utilizzando una carica esplosiva che era stata inserita direttamente all’interno dello sportello. I malviventi erano riusciti a dileguarsi nel nulla con un bottino ingente prima dell’arrivo delle pattuglie, avvistati anche da alcuni testimoni, mentre l’esplosione devastava anche l’interno dell’edificio con danni strutturali apparsi subito ingenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poste riaperte a quasi tre mesi dall’assalto esplosivo al bancomat ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Lioni, assalto esplosivo al bancomat nella notte Campobasso, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fugaAssalto nella notte a un bancomat della Bcc Molise a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, fatto esplodere intorno alle 4.