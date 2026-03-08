Tutele e servizi per gli animali d’affezione

Il Comune di Lerici ha approvato un nuovo regolamento dedicato agli animali d’affezione, introducendo tutele e servizi specifici per i proprietari e gli animali stessi. La normativa definisce le modalità di accesso ai servizi veterinari, le regole per la gestione degli spazi pubblici e le misure di sicurezza per gli animali nelle aree comunali. La decisione mira a regolamentare le attività legate agli animali domestici nel territorio comunale.

Con l'approvazione del nuovo regolamento dedicato agli animali d'affezione, il Comune di Lerici adotta i primi provvedimenti: la stipula di convenzioni con due canili rifugio, quelli Val di Flora e di Groppoli, che consentiranno di ospitare a costi calmierati gli animali catturati in stato di abbandono o sofferenza e privi di microchip. Gli animali vengono accolti nelle strutture per circa 60 giorni, visitati e dotati di microchip intestato al Comune di Lerici. Al termine, qualora il cane sia ritenuto idoneo all'adozione, viene avviata la ricerca di una famiglia adatta ad accoglierlo.

Anche a Città Sant'Angelo gli animali d'affezione potranno essere tumulati con i proprietariAnche a Città Sant'Angelo, come in altri comuni del Pescarese, ora si potranno tumulare gli animali d'affezione assieme ai proprietari.

Sostegno per la cura degli animali di affezione per gli over 65 dalla Regione ToscanaFra i requisiti un tetto per l'Isee e la necessità che cani e gatti abbiano il microchip.

