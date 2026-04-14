Insieme per sempre | l’Umbria permette la tumulazione degli animali d’affezione con i padroni

In Umbria, è possibile seppellire gli animali d’affezione insieme ai propri proprietari. La normativa regionale consente la tumulazione congiunta di animali e persone, offrendo una soluzione per chi desidera mantenere il legame anche dopo la morte. Questa misura rappresenta un passo avanti nel riconoscimento del valore affettivo degli animali domestici, rendendo ufficiale una pratica già diffusa in molte comunità.

“Il legame speciale che unisce ai propri animali da compagnia riceve oggi, in Umbria, un riconoscimento che supera i confini della vita terrena”. La Regione Umbria annuncia che “con la pubblicazione della legge regionale n. 4 del 7 aprile 2026, la cosiddetta ‘Omnibus’, nel Bollettino ufficiale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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