A Foggia, i lavori di cinque nuovi asili nido finanziati dal PNRR sono stati messi in crisi da blocchi tecnici e dal ritiro della ditta incaricata. La situazione mette a rischio l’utilizzo di circa 4,5 milioni di euro destinati a questi interventi, che riguardano i cantieri di via Gandhi e via De Palma. La questione riguarda la prosecuzione dei lavori e l’assenza di aggiornamenti ufficiali sui prossimi passi.

? Cosa sapere Foggia rischia 4,5 milioni di euro per cinque nuovi asili nido finanziati dal Pnrr.. Blocchi tecnici e ritiro ditta mettono a rischio i cantieri di via Gandhi e De Palma.. Il Comune di Foggia rischia di disperdere circa 4,5 milioni di euro destinati al cofinanziamento di cinque nuovi asili nido a causa di gravi blocchi tecnici e gestionali che minacciano i progetti finanziati dal Pnrr. Tra le criticità più urgenti emergono i dubbi sulla stabilità dei terreni scelti per le opere e il ritiro di una ditta che aveva vinto l’appalto, mettendo a repentaglio la realizzazione delle strutture in via Gandhi e via De Palma. Blocco dei cantieri e incertezze finanziarie sul territorio foggiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, rischio per 4,5 milioni: blocchi e dubbi sui nuovi asili nido

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