Puglia blocco fondi nido | 1.000 bambini e asili in ginocchio

In Puglia, un blocco amministrativo sui fondi per l'infanzia ha causato la sospensione delle risorse destinate ai nidi. Circa mille bambini si trovano senza copertura economica e molte strutture educative sono state costrette a interrompere temporaneamente i servizi. La situazione interessa diverse aree della regione e riguarda la gestione dei fondi pubblici destinati ai servizi per l’infanzia.

Un blocco amministrativo nella gestione dei fondi per l’infanzia sta colpendo circa mille bambini in tutta la Puglia, lasciando le strutture educative senza la copertura economica prevista dai buoni nido. Il ritardo nell’erogazione dell’ultima tranche di finanziamenti da parte della Regione mette a rischio la tenuta economica di numerosi asili e crea un onere imprevisto per le famiglie, che finora hanno dovuto coprire interamente le rette non ancora rimborsate. La questione ha assunto contorni urgenti durante l’assemblea regionale tenutasi in via Gentile, dove i componenti del gruppo di Fratelli d’Italia hanno sollevato il problema delle lungaggini burocratiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, blocco fondi nido: 1.000 bambini e asili in ginocchio Leggi anche: Asili nido comunali e convenzionati, al via le iscrizioni: "Sono 4.000 i posti disponibili" Asili nido, adesso arrivano i soldi. Fondi per Franchetti e Fiocco di NeveQuasi 170 mila euro di investimento per allestire i nuovi asili nido comunali Franchetti e Fiocco di Neve.