AsConAuto punta al service del futuro
Il settore del post vendita automotive sta vivendo una fase di cambiamenti significativi, influenzata dall’introduzione di veicoli elettrici, sistemi di assistenza alla guida sempre più avanzati e la crescita delle flotte. La diffusione di veicoli connessi e le nuove richieste dei clienti stanno portando a un’evoluzione delle strategie e dei servizi offerti nel settore. Questi sviluppi stanno spingendo le aziende a adattarsi per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione.
(Adnkronos) – Elettrificazione, veicoli connessi, sistemi avanzati di assistenza alla guida, crescita delle flotte e nuove aspettative dei clienti stanno trasformando in profondità il settore del post vendita automotive. In questo scenario AsConAuto, l’associazione che riunisce i concessionari italiani e promuove la distribuzione dei Ricambi Originali sul territorio nazionale, punta a rafforzare il proprio ruolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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