AsConAuto punta al service del futuro

Il settore del post vendita automotive sta vivendo una fase di cambiamenti significativi, influenzata dall’introduzione di veicoli elettrici, sistemi di assistenza alla guida sempre più avanzati e la crescita delle flotte. La diffusione di veicoli connessi e le nuove richieste dei clienti stanno portando a un’evoluzione delle strategie e dei servizi offerti nel settore. Questi sviluppi stanno spingendo le aziende a adattarsi per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione.

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