AsConAuto punta al service del futuro

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore del post vendita automotive sta vivendo una fase di cambiamenti significativi, influenzata dall’introduzione di veicoli elettrici, sistemi di assistenza alla guida sempre più avanzati e la crescita delle flotte. La diffusione di veicoli connessi e le nuove richieste dei clienti stanno portando a un’evoluzione delle strategie e dei servizi offerti nel settore. Questi sviluppi stanno spingendo le aziende a adattarsi per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione.

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(Adnkronos) – Elettrificazione, veicoli connessi, sistemi avanzati di assistenza alla guida, crescita delle flotte e nuove aspettative dei clienti stanno trasformando in profondità il settore del post vendita automotive. In questo scenario AsConAuto, l’associazione che riunisce i concessionari italiani e promuove la distribuzione dei Ricambi Originali sul territorio nazionale, punta a rafforzare il proprio ruolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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