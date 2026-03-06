Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-Flats Service Bologna | troppa Libertas per la Fortitudo festa amaranto al Modigliani Forum

Durante la partita di serie A2 tra Bi.Emme Service Livorno e Flats Service Bologna, la squadra di casa ha dominato il match, portando a casa una vittoria facile. La partita si è svolta al Modigliani Forum, con i biancorossi che hanno preso rapidamente il controllo del gioco e mantenuto un vantaggio consistente per tutta la durata dell’incontro. La differenza di livello tra le due formazioni si è vista chiaramente sul campo.

Un'ondata amaranto travolge la Fortitudo Bologna al Modigliani Forum. Match senza storia tra le mura dell'impianto di Porta a Terra per la Bi. Emme Service Libertas Livorno di coach Andrea Diana, capace di archiviare la pratica Flats Service in poco più di un quarto e mezzo. Con Woodson e Tiby ispirati e spietati, e con Penna, Tozzi, Possamai e Piccoli in condizione eccellente, il gruppo di casa riparte dopo due passi falsi consecutivi e torna a macinare punti. Offrendo al proprio pubblico una gara senza sbavature, fatta di carattere e canestri. Finisce 91-73, dopo che all'intervallo la direzione era già ampiamente presa visto il +30 confezionato prima della pausa.