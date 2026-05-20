Ascolti tv ieri martedì 19 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano Grande Fratello Vip e Belve Crime
I dati degli ascolti tv di ieri, martedì 19 maggio 2026, mostrano una sfida tra diverse produzioni in prima serata. Il Commissario Montalbano si è confrontato con il reality Grande Fratello Vip e il programma di approfondimento Belve Crime. Le diverse reti hanno trasmesso questi programmi nello stesso intervallo orario, permettendo di confrontare i risultati di ascolto tra i vari format. I numeri ufficiali sono stati pubblicati dall’agenzia Auditel e sono disponibili per l’analisi dettagliata.
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 19 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5) e Belve Crime (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Mechanic: Resurrection (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it
ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY MARTES 19 DE MAYO DE 2026 | Oremos Juntos a Dios
Sullo stesso argomento
Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve CrimeMediaset non centra il tris nella giornata di martedì 5 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.
Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e BelveLa Rai centra il tris nella giornata di martedì 28 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.
Gli ascolti tv di martedì 19 maggio, tutti i dati Auditel. Su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ha conquistato la serata con 2.444.000 spettatori pari al 23.1% di share. Su Rai 1 un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano ha ra - Facebook facebook
Ieri e oggi in TV — Ascolti di martedì 12 maggio 2026: 2,7 milioni (16,9%) per la serie Il commissario Montalbano; 2 milioni (18,2%) per il reality Grande Fratello Vip ift.tt/Zb423vE x.com
Ascolti Tv ieri (19 maggio): il Grande Fratello Vip si salva, certezza Montalbano, Scotti volaL’amata fiction con Luca Zingaretti tocca i 2,8 milioni di spettatori in replica, il reality di Ilary Blasi chiude al 23,1% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv martedì 19 maggio: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 19 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it