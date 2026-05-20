Ascolti tv ieri martedì 19 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano Grande Fratello Vip e Belve Crime

I dati degli ascolti tv di ieri, martedì 19 maggio 2026, mostrano una sfida tra diverse produzioni in prima serata. Il Commissario Montalbano si è confrontato con il reality Grande Fratello Vip e il programma di approfondimento Belve Crime. Le diverse reti hanno trasmesso questi programmi nello stesso intervallo orario, permettendo di confrontare i risultati di ascolto tra i vari format. I numeri ufficiali sono stati pubblicati dall’agenzia Auditel e sono disponibili per l’analisi dettagliata.

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