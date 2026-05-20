Ascolti tv ieri martedì 19 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano Grande Fratello Vip e Belve Crime

Da virgilio.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati degli ascolti tv di ieri, martedì 19 maggio 2026, mostrano una sfida tra diverse produzioni in prima serata. Il Commissario Montalbano si è confrontato con il reality Grande Fratello Vip e il programma di approfondimento Belve Crime. Le diverse reti hanno trasmesso questi programmi nello stesso intervallo orario, permettendo di confrontare i risultati di ascolto tra i vari format. I numeri ufficiali sono stati pubblicati dall’agenzia Auditel e sono disponibili per l’analisi dettagliata.

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La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 19 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5) e Belve Crime (Rai 2). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Mechanic: Resurrection (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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