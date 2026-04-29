Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano Grande Fratello Vip e Belve

I dati sugli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 aprile 2026, mostrano un confronto tra i programmi più seguiti: il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve. Il rapporto tra le varie fasce orarie e le preferenze del pubblico si riflette nei numeri di ascolto diffusi dall'ente di rilevazione. La serata ha visto un'ampia varietà di audience per i diversi programmi trasmessi.

La Rai centra il tris nella giornata di martedì 28 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino batte La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2) di Francesca Fagnani, Le Iene (Italia 1), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8) e Chernobyl (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it

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