Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip e Belve Crime

I dati sugli ascolti tv di ieri, martedì 5 maggio 2026, mostrano che il Grande Fratello Vip ha ottenuto il maggior numero di telespettatori nella prima serata, superando sia Il Commissario Montalbano che Belve Crime. La sfida tra i programmi ha portato a risultati diversi rispetto alle settimane precedenti, con il reality che ha conquistato una quota significativa di pubblico. I numeri ufficiali sono stati diffusi dall'azienda di rilevazioni Auditel.

Mediaset non centra il tris nella giornata di martedì 5 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Grande Fratello Vip di Ilary Blasi (Canale5) a finire davanti a Il Commissario Montalbano (Rai1) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve Crime di Francesca Fagnani (Rai2), seguito da Le Iene (Italia1), FarWest (Rai3), È sempre Cartabianca (Rete4), Italia’s Got Talent (Tv8) e Michael Jackson – Anatomia di una Caduta (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it

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