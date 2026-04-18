ascolti tv ieri sera 17 aprile 2026 dal grande fratello vip in prima serata allo scontro tra scotti e de martino

I dati sugli ascolti televisivi di ieri sera, venerdì 17 aprile 2026, mostrano che il Grande Fratello Vip ha registrato un momento saliente con l'elezione del primo finalista. La serata ha visto anche la messa in onda di “Delitti in Paradiso” e “Quarto Grado”. Durante la trasmissione del GF Vip si è verificato uno scontro tra i conduttori Scotti e De Martino, attirando l'attenzione degli spettatori.

Scopriamo gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 17 aprile 2026: il Grande Fratello Vip è tornato in prima serata con una puntata decisiva e si è scontrato con altri programmi di punta come Delitti in Paradiso, Quarto Grado, Propaganda Live e molti altri. Nell'Access Prime Tima, nuova sfida invece tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, 17 aprile 2026: per il Grande Fratello Vip flop o risalita? Prima di scoprire i dati Auditel, vediamo tutti i programmi tv in onda ieri sera. Su Rai 1, Dalla strada al palco – Special ha portato in scena storie e talenti provenienti da tutta Italia, in una versione speciale del format.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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