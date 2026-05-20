Martedì 19 maggio, la televisione italiana ha proposto due programmi molto seguiti: su Rai 1 è stata trasmessa una replica della serie del Commissario Montalbano, che da anni conquista il pubblico, mentre su Canale 5 si è conclusa la stagione del Grande Fratello Vip. Entrambi gli appuntamenti hanno attirato un grande numero di telespettatori, confermando l’interesse per i due format. La serata si è sviluppata attraverso due modalità diverse di intrattenimento, entrambe molto apprezzate dal pubblico.

Grande serata televisiva quella di martedì 19 maggio con la replica su Rai 1 del Commissario Montalbano che piace sempre tantissimo e la chiusura di stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5. Dunque, Ilary Blasi ha chiuso i battenti del GF Vip e finalmente si è saputo chi ha vinto questa edizione che potremmo dire è stata senza lode e senza infamia. Oltre a Ilary e Zingaretti, anche Francesca Fagnani si è guadagnata la sua fetta di telespettatori, conducendo su Rai 2 Belve Crime, dove, tra gli ospiti, c’era Alessandra Giudicessa che tutti ricordiamo per essere una delle gemelle di Come un gatto in tangenziale. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 le inchieste di Indovina chi viene a cena. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 19 maggio, Ilary Blasi chiude il GF Vip contro Montalbano

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GF VIP CHIUDE Ilary Blasi entra in casa e gela i concorrenti Notizia shock

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