Serata ricca in tv quella di martedì 12 maggio. Su Rai 1 è tornato in replica Il Commissario Montalbano con il mitico Luca Zingaretti. Ma Ilary Blasi, forte dalla vittoria del 5 maggio, vuole mantenere il podio degli ascolti con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Ma tra Montalbano e la Blasi questa volta si è insinuato l’Eurovision. Su Rai 2 infatti è andata in onda la prima semifinale con l’esibizione di Sal Da Vinci che è di diritto già in finale. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Italia 1 abbiamo ritrovato Le Iene presentano – Inside, mentre su Rete 4 È sempre Cartabianca. Mentre su La7 è tornato l’appuntamento con DiMartedì.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 12 maggio, tra Montalbano e Ilary Blasi spunta l’Eurovision

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ascolti tv del 5 maggio, Ilary Blasi trema davanti a MontalbanoMartedì 5 maggio la sfida televisiva si è consumata tra Ilary Blasi, che su Canale 5 è tornata con il Grande Fratello Vip, e Luca Zingaretti che è...

Ascolti tv del 14 aprile, Ilary Blasi in competizione con Montalbano e FagnaniSempre più difficile la sfida degli ascolti tv per Ilary Blasi che, martedì 14 aprile, ha condotto su Canale 5 Il Grande Fratello Vip.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime; Ascolti Tv ieri (8 maggio): il Grande Fratello Vip non sfonda, Carlo Conti tiene, Milo Infante fa il botto (doppio) su Garlasco; Grande Fratello Vip 2026 del 12 maggio: chi sarà il terzo finalista?; Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala.

Ascolti TV ieri sera, 12 maggio 2026: chi ha vinto tra Montalbano e il GF VIP?Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una nuova sfida a colpi di audience tra proposte molto diverse tra loro per le ammiraglie di Rai e Mediaset, sulla falsa riga delle settimane scorse. Ma è sui ca ... money.it

Ilary Blasi riporta l’energia che mancava al GF Vip: perché il flop agli ascolti non deve spaventareIl Grande Fratello VIP riparte con un flop agli ascolti ma il dato non preoccupa il potenziale. Con la sua energia Ilary Blasi riporta il ritmo giusto su cui costruire il futuro del reality. Aggiungi ... fanpage.it