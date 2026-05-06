Il 5 maggio le principali reti televisive hanno offerto due programmi molto diversi tra loro. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è stata trasmessa una replica delle avventure del Commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti. La serata ha visto confrontarsi due tipologie di spettacoli molto diverse, con ascolti che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Martedì 5 maggio la sfida televisiva si è consumata tra Ilary Blasi, che su Canale 5 è tornata con il Grande Fratello Vip, e Luca Zingaretti che è tornato su Rai 1 in replica con Il Commissario Montalbano. Una competizione che si ripete da diverse settimane e che ha visto per ora Ilary Blasi sempre in difficoltà. Il Grande Fratello Vip non è ancora riuscito a decollare nello share e ormai il tempo per il riscatto sta per scadere. Su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto Belve Crime con l’intervista a Katharina Miroslawa. Farwest su Rai 3 si è scontrato con È sempre Cartabianca su Rete 4. Mentre Italia 1 ha trasmesso Le Iene presentano – Inside. Su La7 è tornato il consueto appuntamento con DiMartedì.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 5 maggio, Ilary Blasi trema davanti a Montalbano

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