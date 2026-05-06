Ascolti tv 5 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Belve Crime Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di martedì 5 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 5 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 5 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha appassionato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Riparte Percorsi d’Inchiostro, sulle tracce del Commissario Montalbano. Quattro date speciali che gli appassionati di Andrea Camilleri non possono mancare. Anche per le scuole. Esploreremo i luoghi della letteratura Camilleriana. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook