Ascolti tv 5 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Belve Crime Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv  di  martedì 5 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 5 maggio 2026? Ecco tutti i  dati Auditel  della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 5 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha appassionato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 5 maggio 2026 il commissario montalbano grande fratello vip belve crime affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel
© Superguidatv.it - Ascolti tv 5 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve Crime, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv 7 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 14 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve; Montalbano: 287 volte in onda e non sentirle. Tutti i record e le curiosità; Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record; Stasera in TV, programmi e film di martedì 5 maggio in prima serata.

commissario montalbano ascolti tv 5 maggioAscolti tv 5 maggio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve Crime e il Grande FratelloGli ascolti TV di martedì 5 maggio. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, mentre su ... fanpage.it

commissario montalbano ascolti tv 5 maggioAscolti tv martedì 5 maggio: Montalbano, Belve, Grande Fratello VipAscolti tv 5 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Digita per trovare news e video correlati.