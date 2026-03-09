In arrivo aumenti sulla busta paga che possono arrivare fino a 850 euro all’anno, grazie a un nuovo bonus destinato a specifici lavoratori. La misura coinvolge categorie di dipendenti che potranno beneficiare di questo incremento, con dettagli ancora da definire sui requisiti e le modalità di accesso. La notizia riguarda quindi un miglioramento diretto nelle retribuzioni di alcune fasce di lavoratori.

Busta paga più pesante, con vantaggi che possono raggiungere gli 850 euro l’anno. Questi sono i risultati della simulazione effettuata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro per valutare quali siano i reali vantaggi dell’applicazione dell’ imposta sostituiva del 5% sugli aumenti legati ai rinnovi contrattuali. I tre rinnovi analizzati sono quelli dei contratti dei settori del commercio, delle telecomunicazioni e dei metalmeccanici. Lo sgravio in busta paga è legato agli aumenti derivanti dai rinnovi del triennio: quest’anno la parte di aumento verrà tassata con un’imposta sostitutiva al 5% per i redditi fino a 33mila euro. Quel che ne risulta, è che gli aumenti vanno da 188 a 851 euro annui. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Busta paga, in arrivo aumenti fino a 850 euro: ecco per chi scatta il bonus

Articoli correlati

Bonus turismo 2026 prorogato: chi può ottenere aumenti in busta paga per straordinari e notturniLa manovra ha prorogato il cosiddetto bonus turismo o bonus estate, il trattamento integrativo al 15% per straordinari e notturni riconosciuto a chi...

Busta paga, cancellata l’addizionale Irpef: ecco chi guadagnerà fino a 270 euro in piùConfermata per il 2026 l'esenzione del pagamento dell'addizionale regionale Irpef nel Lazio: chi ci guadagnerà in busta paga e quanto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Busta paga

Temi più discussi: Contratto medici, firma definitiva: in arrivo da marzo 490 euro di aumento lordo mensile; Medici, arrivano gli aumenti: dalla busta paga di marzo 491 euro in più e arretrati per quasi 7mila euro; Busta paga, le novità nel cedolino di marzo (ma non per tutti). Aumenti e risparmi: i nuovi importi; Aumenti in busta paga per 3,8 milioni di lavoratori a partire da aprile! I dettagli.

Busta paga, le novità nel cedolino di marzo (ma non per tutti). Aumenti e risparmi: i nuovi importiGli effetti delle misure introdotte con l'ultima legge di Bilancio riguardano tutti i lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 33mila euro. L'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti deriv ... today.it

Gli aumenti in busta paga per 3,8 milioni di lavoratori a partire da aprileNei prossimi cedolini verranno applicate le novità fiscali che riguardano i lavoratori del settore privato: tassa light al 5% per i rinnovi tra il 2024 e il 2026, e l'aliquota agevolata sulle maggiora ... today.it

Aumenti contrattuali, taglio tasse e più soldi: ecco chi avrà la busta paga più pesante a marzo e di quanto https://risparmio.tiscali.it/rubriche/articoli/flat-tax-aumenti-contratti-busta-paga-2026-quanto-si-guadagna/ - facebook.com facebook

#Bancari #Abi, la tabella con gli aumenti in busta paga da marzo 2026 A partire dal mese di marzo 2026 sarà in vigore il quarto e ultimo aumento delle retribuzioni previsto dal #CcnlAbi rinnovato il 23 novembre 2023 Guarda le tabelle: tinyurl.com/swx4 x.com