Ex bonus Renzi confermati 100 euro al mese in busta paga per i lavoratori dipendenti | i requisiti di reddito

Il governo ha confermato anche per il 2026 il bonus di 100 euro al mese in busta paga destinato ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. La misura prevede un trattamento integrativo che può arrivare fino a 1200 euro all’anno. Sono stati stabiliti i requisiti di reddito necessari per poter beneficiare dell’agevolazione, che riguarda i lavoratori con determinati limiti di reddito.

Il bonus di 100 euro in busta paga previsto per lavoratori e lavoratrici dipendenti con redditi medio-bassi, è confermato anche per il 2026: vediamo a chi spetta e quali sono i requisiti per il trattamento integrativo, che può arrivare fino a 1200 euro all'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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