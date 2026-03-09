Dopo il derby, i compagni di squadra hanno intonato un coro per Modric nello spogliatoio, mentre il Milan ha celebrato il suo leader cantando insieme dopo la partita. La scena si è svolta in modo spontaneo, senza che ci siano stati inviti o annunci ufficiali, e ha mostrato come i giocatori abbiano espresso la loro vicinanza al centrocampista. Nessun dettaglio sui motivi o sui commenti successivi.

Il maestro aveva gli occhi del bambino. Visto Luka Modric nella notte del derby, no? Il Pallone d'oro 2018 era un milanista innamorato. Ha giocato un Milan-Inter da principe e ha ammirato San Siro, per la prima volta in un derby colorato di rossonero. Bella la vittoria dell'andata, ma con lo stadio che urla per te è un'altra cosa. A partita finita però è successo qualcos'altro, qualcosa che le telecamere non hanno mostrato. Modric ha lasciato il campo una decina di minuti dopo i compagni perché prima doveva rispondere alle domande di Dazn. Appena finito con i giornalisti, è corso in spogliatoio, come se non fossero sufficienti i 10,839 chilometri corsi in campo.

© Gazzetta.it - "Luka! Luka!": i compagni aspettano Modric e gli fanno un coro. Il post derby che non avete visto

