Arte e Fiori | a Montevarchi l’incontro tra pittura e florovivaismo
A Montevarchi, dal 22 al 24 maggio, si tiene una mostra chiamata “Arte e Fiori” all’interno della corte di Palazzo Martini, situato nel centro storico. La rassegna è organizzata dall’associazione Artinvalle, che si occupa di unire elementi di pittura e di florovivaismo. Durante l’evento, vengono esposti dipinti e composizioni floreali, creando un collegamento tra arte e natura. La mostra rimane aperta per tre giorni e coinvolge artisti e appassionati di entrambi i settori.
Dal 22 al 24 maggio la corte di Palazzo Martini, nel centro storico di Montevarchi, ospita colori ed emozioni grazie alla mostra “Arte e Fiori”, curata dall’associazione Artinvalle che unisce il linguaggio della pittura alla natura. Protagoniste dell’esposizione saranno le opere, a tema floreale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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