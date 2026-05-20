Arte e Fiori | a Montevarchi l’incontro tra pittura e florovivaismo

A Montevarchi, dal 22 al 24 maggio, si tiene una mostra chiamata “Arte e Fiori” all’interno della corte di Palazzo Martini, situato nel centro storico. La rassegna è organizzata dall’associazione Artinvalle, che si occupa di unire elementi di pittura e di florovivaismo. Durante l’evento, vengono esposti dipinti e composizioni floreali, creando un collegamento tra arte e natura. La mostra rimane aperta per tre giorni e coinvolge artisti e appassionati di entrambi i settori.

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