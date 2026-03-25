Venerdì 27 marzo alle 19.30, il Botanical, un locale di Napoli sito in via Santa Maria La Nova 25, ospiterà una nuova esposizione nel ciclo Bar in Arte. L’evento presenterà le opere dell’artista Clelia De Stefano, che combina pittura e creazioni di gioielli. La mostra si svolgerà all’interno del locale, che funge anche da caffè, gintoneria e cocktail bar.

Venerdì 27 marzo alle ore 19.30 il Botanical – café, gintoneria e cocktail bar di Via Santa Maria La Nova 25 a Napoli ospita una nuova tappa del ciclo Bar in Arte, con la ricerca visiva dell’artista Clelia De Stefano. L’esposizione propone un percorso immersivo tra astrazione, paesaggio e figura. Le opere di De Stefano non restano lontane dall’osservatore: respirano con lo spazio e si lasciano attraversare dalla luce e dal movimento del locale. Astratti pulsanti, paesaggi sospesi e figure discrete invitano a immaginare storie e a percepire emozioni, trasformando ogni quadro in un’esperienza diretta e condivisa. Accanto ai dipinti, l’artista presenta una selezione di gioielli artigianali, tra cui due parure in origami, piccoli mondi tridimensionali che dialogano con le tele attraverso forma, gesto e cura del dettaglio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli, “Bar in Arte”: Clelia De Stefano tra pittura e gioielli al Botanical

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