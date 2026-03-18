Lezioni d’arte e di bellezza | oggi a Montevarchi la ritrattistica medicea al centro dell’ultimo incontro

Oggi a Montevarchi si è tenuto l'ultimo incontro del ciclo “Lezioni d’arte e di bellezza”, dedicato alla ritrattistica della corte fiorentina. L’evento si è svolto nel rispetto del programma, con un focus sulle opere e gli artisti coinvolti in questo genere artistico. La giornata ha visto la partecipazione di pubblico interessato e appassionato di storia dell’arte e di cultura rinascimentale.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Si chiude questo mercoledì 18 marzo il ciclo “Lezioni d’arte e di bellezza” con un appuntamento dedicato alla ritrattistica della corte fiorentina. Alle 17, presso la Ginestra Fabbrica della Conoscenza, la storica dell’arte Francesca De Luca guiderà il pubblico nella conferenza intitolata “Rappresentazione del potere alla corte fiorentina: ritrattistica medicea dal XVI al XVIII secolo”. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo Petrarca con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montevarchi. La lezione offrirà un viaggio nella Firenze medicea, illustrando come i ritratti ufficiali fossero strumenti di rappresentazione politica e simbolica oltre che opere d’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lezioni d’arte e di bellezza: oggi a Montevarchi la ritrattistica medicea al centro dell’ultimo incontro Articoli correlati Leggi anche: Montevarchi, al via il ciclo di lezioni di Storia dell’Arte con “Il pensiero nell’arte” Leggi anche: ’A tavola con...’. Ospite Luca Palamara. Al centro dell’incontro l’ultimo libro ’Il Sistema’ Una selezione di notizie su Lezioni d'arte e di bellezza oggi a... Temi più discussi: Comunicazione: Ciclo Webinar - Lezioni d’Arte - 1° appuntamento - ADSI; Scuole d’Arte e dei Mestieri al via due corsi gratuiti: come iscriversi; Castrocaro, lezioni d’arte per bambini con ’Picta’; IC Petrarca. La storica dell'arte Francesca De Luca alla Ginestra per l'ultimo incontro del ciclo Lezioni d’arte e di bellezza. Quattrocento anni di San Pietro: lezioni d'arte e storia all'Auditorium Parco della MusicaPer celebrare i quattrocento anni dalla costruzione della Basilica di San Pietro, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia organizza un ciclo di lezioni presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, ... it.blastingnews.com Lezioni d’arte: James Franco sale in cattedraCelluloide e storia. Filming Italy: il cinema incontra l’arte. Organizzata da Tiziana Rocca, general director Filming Italy, in collaborazione con i Musei Statali della Città di Roma, diretti da ... ilmessaggero.it Professore di matematica e fisica laureato in ingegneria impartisce lezioni di materie scientifiche: matematica, fisica, chimica, elettrotecnica, elettronica, sistemi, tecnologia (TCP), telecomunicazioni e informatica. Le lezioni sono rivolte a studenti di scuole medi - facebook.com facebook “Lezioni sull’odio” è un bel libro della super stella Michela Murgia (2) x.com