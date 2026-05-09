Durante un evento a Londra dedicato alla nuova collezione di carte collezionabili, l’ex calciatore dell’Arsenal ha commentato il ruolo di un giovane difensore, definendolo un combattente. Ha spiegato che questa caratteristica rende il giocatore particolarmente importante per la squadra. L’incontro si è tenuto presso i Protein Studios e ha visto la partecipazione di vari rappresentanti del settore.

Robert Pires - ex giocatore dell’Arsenal con 284 presenze e 84 gol tra il 2000 e il 2006 - ha parlato a margine dell’evento di lancio della nuova collezione di carte collezionabili Topps Chrome Uefa Club Competitions 202526, che si è tenuta presso i Protein Studios di Londra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pires: "Calafiori è un combattente. Ecco perché è così importante per l'Arsenal"

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