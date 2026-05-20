A Bologna, le temperature hanno raggiunto i 30 gradi già a partire da venerdì, segnando l’inizio ufficiale dell’estate. Le previsioni meteo indicano che queste condizioni di caldo si manterranno nei prossimi giorni, con valori simili o superiori alla soglia di comfort. La città si prepara a affrontare le prime giornate calde della stagione, mentre gli esperti meteo prevedono che questa ondata di calore possa proseguire nelle settimane a venire.

Bologna, 20 maggio 2026 – L’estate inizia a farsi sentire con le sue ‘avanguardie’, un anticiclone subtropicale che inizia a interessare l’Europa già da oggi, ma a Bologna inizieremo a sentirne i primi effetti da oggi ma, soprattutto, a partire da venerdì, quando anche Arpae Emilia-Romagna prevede temperature massime intorno ai 30 gradi, in aumento nel weekend. Le ‘avanguardie’ dell’estate iniziano a farsi sentire "Già a partire da oggi l'anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della Mitteleuropa. Le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva il grande caldo, a Bologna 30 gradi già da venerdì: ed è solo l’inizio. Le previsioni meteo

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