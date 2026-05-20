Arrestato quattro volte per le stesse violazioni | il caso del 40enne con il braccialetto elettronico

Un uomo di 40 anni è stato arrestato per la quarta volta in pochi giorni per le stesse violazioni. Era già soggetto a una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla madre, con il braccialetto elettronico come controllo. Nonostante ciò, è stato nuovamente fermato dalle forze dell’ordine, che hanno constatato il suo mancato rispetto delle restrizioni. La serie di arresti si è verificata nel breve periodo, evidenziando una ripetuta inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge.

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