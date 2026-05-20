Arrestato quattro volte per le stesse violazioni | il caso del 40enne con il braccialetto elettronico
Un uomo di 40 anni è stato arrestato per la quarta volta in pochi giorni per le stesse violazioni. Era già soggetto a una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla madre, con il braccialetto elettronico come controllo. Nonostante ciò, è stato nuovamente fermato dalle forze dell’ordine, che hanno constatato il suo mancato rispetto delle restrizioni. La serie di arresti si è verificata nel breve periodo, evidenziando una ripetuta inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge.
Arrestato per la quarta volta nel giro di pochi giorni sempre per le stesse violazioni. Protagonista della vicenda un 40enne già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della madre, con applicazione del braccialetto elettronico. L’ultimo episodio si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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