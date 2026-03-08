Omicidio ad Arzano Lupoli ucciso mentre era in auto con la moglie | inseguimento e cinque colpi

Nella giornata di sabato, un uomo di 49 anni è stato ucciso ad Arzano durante un inseguimento in auto, mentre era con la moglie. Sono stati esplosi cinque colpi di arma da fuoco, che hanno colpito la vittima. Dopo l’accaduto, i carabinieri hanno effettuato controlli approfonditi nell’area nord di Napoli.

Il 49enne colpito da cinque proiettili durante un inseguimento in auto nel sabato pomeriggio. Nella notte controlli a tappeto dei carabinieri nell’area nord di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sparatoria ad Arzano, uomo ucciso con cinque colpi di pistola: è Rosario CoppolaSi chiamava Rosario Coppola, l'uomo di 51 anni che ieri sera è stato ucciso ad Arzano (Napoli). Leggi anche: Armando Lupoli ucciso ad Arzano, secondo agguato in poche ore vicino Napoli: era fratello di affiliato a clan Tutti gli aggiornamenti su Omicidio ad Arzano Lupoli ucciso mentre.... Temi più discussi: Due agguati di camorra in poche ore: uccisi a colpi di pistola Armando Lupoli e Castrese Palumbo; Nuovo agguato nel Napoletano, ucciso ad Arzano 49enne già noto alle forze dell'ordine; Armando Lupoli ucciso ad Arzano, secondo agguato in poche ore vicino Napoli: era fratello di affiliato a clan; Arzano, parente di affiliato a clan ucciso a colpi di pistola. Il prefetto: Lo Stato non arretra. Arzano, controlli dopo l'omicidio di Armando Lupoli: arrestato 49enne, aveva una pistola in casaDopo gli omicidi avvenuti a Marano e ad Arzano i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli con massicci interventi ... msn.com Arzano, Lupoli ucciso davanti alla moglie: è riesplosa la faidaArzano – Il rombo di un motore lanciato a tutta velocità, lo stridore delle gomme e poi il suono secco di una pioggia di piombo. Arzano ripiomba nel terrore e ... cronachedellacampania.it Dieci anni fa l’omicidio di Luca Varani sconvolse Roma. Il 23enne fu attirato in un appartamento al Collatino e ucciso dopo ore di violenze con decine di coltellate e martellate. Per il delitto Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni di carcere, mentre Marco Pr - facebook.com facebook “David era strano e preoccupato, ora si apra l'inchiesta per omicidio”. La furia del fratello di #DavidRossi a #Quartogrado #mps #rete4 #7marzo #iltempoquotidiano x.com