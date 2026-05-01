Fugge e tenta di disfarsi della droga | arrestato 54enne in via Capo Passero

Una giornata movimentata in via Capo Passero, dove la polizia ha fermato e arrestato un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante l’intervento, il sospetto ha tentato di scappare e di disfarsi di alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti. Dopo averlo raggiunto, gli agenti hanno sequestrato la droga e proceduto con l’arresto, ritenendo che l’uomo fosse coinvolto nello spaccio di sostanze illegali.

La polizia ha arrestato un 54enne, pregiudicato catanese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato dagli agenti della squadra volanti della questura di Catania che, nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio, lo hanno notato con una busta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Spaccio nel borgo antico di Bari, arrestato mentre tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestraUn arresto con sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel borgo... Spacciava in via Capo Passero nascondendo la droga in un vano contatori, arrestato pusherUn pregiudicato catanese 40enne aveva iniziato a spacciare tra le ben note palazzine di via Capo Passero, ma è stato colto sul fatto dai carabinieri...