Un uomo di 39 anni di nazionalità romena è stato trasferito all’aeroporto di Fiumicino dalla Finlandia, accompagnato da agenti del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Si tratta del secondo dei quattro sospetti ritenuti coinvolti nell’aggressione a un noto youtuber. La sua estradizione fa seguito a un’indagine avviata dalle autorità italiane per ricostruire quanto accaduto durante l’episodio violento.

Nei giorni scorsi, un trentanovenne romeno è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Scip -. Questo individuo è indagato, insieme a tre complici, per l’aggressione avvenuta il 12 novembre ai danni di un noto youtuber, nei pressi della fermata della metropolitana Linea A “Ottaviano”. I presunti responsabili dell’episodio, per i quali il Gip presso il Tribunale di Roma ha accolto le accuse dei Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica capitolina – Dipartimento criminalità diffusa e grave – emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono gravemente indiziati del reato di lesioni gravissime.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: estradato da Finlandia il secondo dei 4 presunti responsabili aggressione a noto youtuber

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