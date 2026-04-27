Raffaele Cinque ucciso dal suo stesso clan | arrestati 3 del gruppo della Stadera dei Contini

Nel 2024, Raffaele Cinque è stato ucciso dal suo stesso clan. Per sfuggire ai sicari, si è lanciato dal balcone. Tre persone appartenenti al gruppo della Stadera dei Contini sono state arrestate in relazione a questa vicenda. L’omicidio si inserisce in un contesto di conflitti interni legati alla gestione delle attività illecite nell’area di Poggioreale, quartiere napoletano.