Raffaele Cinque ucciso dal suo stesso clan | arrestati 3 del gruppo della Stadera dei Contini

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, Raffaele Cinque è stato ucciso dal suo stesso clan. Per sfuggire ai sicari, si è lanciato dal balcone. Tre persone appartenenti al gruppo della Stadera dei Contini sono state arrestate in relazione a questa vicenda. L’omicidio si inserisce in un contesto di conflitti interni legati alla gestione delle attività illecite nell’area di Poggioreale, quartiere napoletano.

Cinque venne ucciso nel 2024, per sfuggire ai killer si lanciò dal balcone; l'omicidio sarebbe da inquadrare nei contrasti per la gestione dell'illecito nel quartiere napoletano di Poggioreale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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