Arrampicata Carchidio e Istrice sugli scudi nel fine settimana

Nel fine settimana, gli arrampicatori ravennati della Carchidio Strocchi e dell’Istrice Ravenna hanno ottenuto numerosi riconoscimenti. Ad Arco di Trento, il faentino Giovanni Placci, atleta delle Fiamme Oro, ha vinto il titolo italiano di Lead. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre e atleti provenienti da varie regioni, con risultati che hanno rafforzato la presenza delle società locali nel panorama nazionale. Le medaglie raccolte testimoniano l’attività intensa e i successi raggiunti dagli atleti della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui