Arrampicata Carchidio e Istrice sugli scudi nel fine settimana
Nel fine settimana, gli arrampicatori ravennati della Carchidio Strocchi e dell’Istrice Ravenna hanno ottenuto numerosi riconoscimenti. Ad Arco di Trento, il faentino Giovanni Placci, atleta delle Fiamme Oro, ha vinto il titolo italiano di Lead. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre e atleti provenienti da varie regioni, con risultati che hanno rafforzato la presenza delle società locali nel panorama nazionale. Le medaglie raccolte testimoniano l’attività intensa e i successi raggiunti dagli atleti della zona.
Pioggia di medaglie per gli arrampicatori ravennati della Carchidio Strocchi e dell’Istrice Ravenna. Ad Arco di Trento il faentino Giovanni Placci, atleta delle Fiamme Oro, ha conquistato il titolo italiano di Lead. Primo in qualifica ha ceduto una posizione nella semifinale per poi prendersi definitivamente la vittoria in finale. Quinto posto per il fratello minore Ernesto con la maglia della Carchidio Strocchi. Ha gareggiato anche la ravennate dell’Istrice, Caterina Pazzaglia, arrivata in semifinale. A Casalecchio di Reno, invece, si è tenuta la seconda prova di Coppa Italia Speed, dove tra i Senior Sara Strocchi (Istrice, foto) ha superato in finale la faentina Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito, foto), titolare del tempo migliore in qualifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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