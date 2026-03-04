Nuoto Sincronizzato Baby codigoresi sugli scudi nel trofeo ’Città di Casalecchio’

Nel VI Trofeo Sincro Esordienti a Cesena e nel XIX Trofeo Città di Casalecchio di Reno, le giovani atlete codigoresi hanno ottenuto ottimi piazzamenti nelle categorie Esordienti C-B-A e Ragazze. Le competizioni hanno visto la partecipazione di numerose squadre, con le atlete accompagnate dalle istruttrici Gaia Cantelli e Cristina Marinucci. Entrambi gli eventi si sono svolti in queste due località tra le giornate di fine settimana.

Ottimi piazzamenti per le categorie Esordienti C-B-A e Ragazze, accompagnate dalle loro istruttrici Gaia Cantelli e Cristina Marinucci, nel VI Trofeo Sincro Esordienti a Cesena e al XIX Trofeo Città di Casalecchio a Casalecchio di Reno. Negli "obbligatori a modo mio" fra la categoria esordienti C, Noemi Donato è oro mentre per Bianca Lombardo il bronzo. Aurora Spadon si piazza seconda negli Esordienti B. Oro anche per Chiara Busatto nella categoria esordienti A mentre Benedetta Pennini si piazza al quinto posto negli esordienti A. Buoni risultati anche per: Eleonora Bardella nella categoria esordienti B; Gioia Bui, Diletta Franco e Giorgia Alina Purdea nella categoria esordienti A; Carlotta Amadei, Delia Maria Iosub, Sara Mazzoni ed Emma Piffanelli nella categoria ragazze.