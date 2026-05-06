Durante il campionato giovanile regionale di Speed a Faenza, la squadra Carchidio Strocchi si è distinta conquistando due medaglie d’oro con Verna e Chiari e un bronzo con Luccaroni. Pazzaglia ha portato a casa un risultato positivo per l’Istrice, mentre Castellari, pur arrivando quarto, si è aggiudicato il trofeo regionale. La competizione ha visto protagonisti diversi giovani atleti della regione.

La Carchidio Strocchi ha concluso nel migliore dei modi il campionato giovanile regionale di Speed, facendosi valere nella gara tenutasi a Faenza. I faentini hanno vinto l’oro con Luis Verna (Under 13 maschile) e con Giorgio Chiari (Under 21 maschile) e un bronzo, conquistato da Allegra Luccaroni (Under 19 femminile), che lo ha strappato alla compagna Ginevra Castellari, risultata campionessa regionale grazie a questo piazzamento. Quarta anche Viola Selle (Under 13 femminile). Per la Istrice Ravenna, Ludovico Ravaglia (Under 17 maschile) si è aggiudicato il bronzo col rammarico di essere scivolato in semifinale. Nel suo miglior tempo aveva infatti fermato il cronometro a 5’’89, quando il vincitore della finale non è sceso sotto 7’’21.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrampicata Verna e Chiari (Carchidio Strocchi) oro nello Speed, bronzo per Luccaroni. Pazzaglia fa brindare l’Istrice. Castellari quarta, ma alza il trofeo regionale

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