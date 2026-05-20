Armi nel cassetto e certificati nel cassetto | la Questura ricorda l’obbligo ogni 5 anni

La Questura ha ricordato che dal 2018 i possessori di armi devono aggiornare i certificati ogni cinque anni. Chi ha un fucile di famiglia o una pistola considerata inattiva non può più limitarsi a conservarla in casa senza regolare documentazione. La normativa richiede ora che le armi siano sempre in regola con i certificati, anche se sono considerate non funzionanti o non più in uso. La mancata conformità può comportare sanzioni o la confisca dell’arma.

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Hai il fucile del nonno in casa? O la pistola ereditata “tanto è scarica”? Attenzione: dal 2018 non basta più tenerla chiusa nell’armadio insieme alle tovaglie buone della suocera. Serve anche il certificato medico. La Questura ricorda infatti che, con il decreto legislativo 104 del 2018, tutti i detentori di armi sono obbligati a presentare ogni cinque anni un certificato di idoneità psicofisica. Tradotto: chi tiene armi in casa deve dimostrare periodicamente di avere ancora i requisiti per farlo. Il certificato può essere rilasciato dai medici della medicina legale della Asl, dai medici legali della Polizia di Stato oppure dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Armi nel cassetto e certificati nel cassetto: la Questura ricorda l’obbligo ogni 5 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cassetto previdenziale INPS: novità sui certificati medici e istruzioni per l’uso dello Smart-TaskINPS lancia il nuovo Smart-Task per inviare ai datori di lavoro gli attestati di malattia dei dipendenti alla casella PEC selezionata per ogni... Un corso gratuito su Spid e controlli nel Cassetto fiscaleBRINDISI - Sabato 7 marzo, presso la sede di Ekoclub international Brindisi al quartiere La Rosa, in via delle Mimose 24, dalle ore 10. Se stai usando OL Dating, quali sono i tuoi numeri nel gioco dei numeri? reddit L'industria delle armi nell'Unione europea e le norme degli Stati membriL'Europa non ha una forte cultura delle armi ma impone norme severe. Pur essendo un grande esportatore di armamenti, la gestione di permessi e controlli resta ai singoli Paesi Ue Con la Conferenza ... it.euronews.com Rapporto Sipri 2026: il mercato delle armi aumenta nel mondo,e in Africa resta un misteroStoccolma (Agenzia Fides) - È stato pubblicato il 9 marzo il rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) sull’andamento del mercato delle armi nel quinquennio 2021-2025. Il ... fides.org