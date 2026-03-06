Un corso gratuito su Spid e controlli nel Cassetto fiscale

Sabato 7 marzo, presso la sede di Ekoclub international Brindisi in via delle Mimose 24, nel quartiere La Rosa, si terrà un corso gratuito dedicato a Spid e ai controlli nel Cassetto fiscale. L’evento inizierà alle ore 10 e offre l’occasione di approfondire questi strumenti digitali rivolti ai cittadini. La partecipazione è aperta a chiunque voglia conoscere meglio le procedure e le funzionalità di Spid e del Cassetto fiscale.

BRINDISI - Sabato 7 marzo, presso la sede di Ekoclub international Brindisi al quartiere La Rosa, in via delle Mimose 24, dalle ore 10.30 alle 12.30, si svolgerà un seminario formativo dal titolo: “Conoscere per Prevenire- come usare Spid e Cassetto fiscale in sicurezza”. Un corso gratuito, su cosa può essere fatto con lo Spid, i controlli nel Cassetto Fiscale, quali dati sono visibili on line, quali comunicazioni arrivano in area riservata, come proteggere l’identità digitale Ci saranno i saluti del presidente arch. Massimo Roma, la relazione della dott.ssa Sandra La Rosa, per un evento a cui hanno dato il proprio supporto e contributo Confartigianato Brindisi-Bari-Bat, Brindisi Cuore, l’Istituto comprensivo Casale Brindisi, Società Storia per la Patria Puglia-sez. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Spid, da gratuito a 6 euro l’anno: cosa succede al tuo Spid di Poste se non paghi subitoIl primo gennaio 2026 ha portato con sé una novità che riguarda oltre 30 milioni di italiani: lo Spid di Poste Italiane, fino a ieri gratuito, è...

Spid Poste resta gratuito, come continuare a non pagarlo: le esenzioniA partire dal 1° gennaio 2026 lo Spid di Poste Italiane, uno dei provider più diffusi dell’identità digitale, è diventato a pagamento.

Il digitale senza età, tutorial gratuiti e corsi con docenti volontari per guidare anziani e fragili digitali nell’uso di SPID, app IO e pagoPAL'accesso ai servizi digitali pubblici rappresenta ancora un ostacolo per una parte significativa della popolazione, in particolare tra gli over 60. orizzontescuola.it

Corso su Spid e identità digitali in bibliotecaMartedì, dalle 16 alle 18 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, si terrà il corso di informatica di base... Martedì, dalle 16 alle 18 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi ... ilrestodelcarlino.it

