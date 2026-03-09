Cassetto previdenziale INPS | novità sui certificati medici e istruzioni per l’uso dello Smart-Task
L’INPS ha introdotto un nuovo sistema chiamato Smart-Task per semplificare l’invio dei certificati medici ai datori di lavoro. Con questa piattaforma, i certificati di malattia dei dipendenti vengono inviati direttamente alla casella PEC scelta per ogni competenza. Le istruzioni per l’utilizzo dello Smart-Task sono state rese disponibili per garantire una procedura più efficiente e immediata.
INPS lancia il nuovo Smart-Task per inviare ai datori di lavoro gli attestati di malattia dei dipendenti alla casella PEC selezionata per ogni competenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
