Cassetto previdenziale INPS | novità sui certificati medici e istruzioni per l’uso dello Smart-Task

Da orizzontescuola.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INPS ha introdotto un nuovo sistema chiamato Smart-Task per semplificare l’invio dei certificati medici ai datori di lavoro. Con questa piattaforma, i certificati di malattia dei dipendenti vengono inviati direttamente alla casella PEC scelta per ogni competenza. Le istruzioni per l’utilizzo dello Smart-Task sono state rese disponibili per garantire una procedura più efficiente e immediata.

