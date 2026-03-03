Il postino si schianta contro un' auto in panne e finisce in ospedale

Un postino di 36 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale dopo un incidente avvenuto ieri mattina lungo la variante della Sp 11 a Chiari. L'uomo si è scontrato con un’auto ferma a bordo strada a causa di un guasto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno predisposto il trasporto in ospedale.

Schianto nella mattinata di ieri, lunedì 2 marzo, lungo la variante della Sp 11 a Chiari: un postino di 36 anni è finito in ospedale dopo essersi scontrato con un’auto ferma a bordo strada in seguito a un guasto. L’incidente si è verificato intorno alle 9.45, lungo il tratto della provinciale in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Auto sbanda e si schianta a lato della strada: ragazzo finisce in ospedaleAlla guida c’era un giovane di 19 anni, soccorso dai sanitari della Croce Bianca di Leno in codice giallo. Auto si schianta contro il guardrail a Morfasso, nonna e nipote all'ospedaleUna donna di 80 anni e un ragazzo di 18, rispettivamente nonna e nipote, sono finiti all'ospedale nella mattinata di lunedì 22 dicembre a causa di un...