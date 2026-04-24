‘I cecchini del weekend’ presentazione del libro di Ezio Gavazzeni

Lunedì 27 alle 17.30, nella libreria Libraccio di Ferrara, si terrà la presentazione del libro di Ezio Gavazzeni intitolato “I cecchini del weekend”. L’autore sarà presente per parlare del suo lavoro, con dialoghi condotti da Paola Bastianoni e Marika La Pietra. La discussione si svolgerà nel locale nel centro della città, senza ulteriori dettagli sul contenuto del testo o sugli altri partecipanti.

Lunedì 27 (ore 17.30), presso la libreria Libraccio di Ferrara, Ezio Gavazzeni presenta ‘I cecchini del weekend’ Dialogano con l’autore Paola Bastianoni e Marika La Pietra. Durante l’assedio di Sarajevo (1992-96) ricchi stranieri provenienti da tutti i Paesi occidentali, tra questi molti italiani.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Presentazione del libro I cecchini del weekend di Ezio Gavazzeni

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