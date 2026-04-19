‘Questo libro è illegale’ come l’aperitivo organizzato dal Korova Milk Bar per la presentazione del volume

Lunedì 20 alle 19, al Korova Milk Bar di Ferrara, si svolgerà l’iniziativa pubblica intitolata ‘Questo aperitivo è illegale’. L’evento è promosso da diverse organizzazioni tra cui La città che vogliamo, Arci Ferrara, Forum Droghe e la Società della. La serata coincide con l’esame della Camera di un nuovo decreto sicurezza, mentre il locale ospiterà anche la presentazione di un libro, organizzata dall’ente che si occupa di promuovere eventi culturali e sociali.

Nel giorno in cui l'ennesimo decreto sicurezza arriva all'esame della Camera, lunedì 20 alle 19, al Korova Milk Bar di Ferrara (via Croce Bianca 51), si terrà l’iniziativa pubblica ‘Questo aperitivo è illegale’, promossa da La città che vogliamo, Arci Ferrara, Forum Droghe e la Società della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Gioventù Nazionale pubblicizza nelle scuole la presentazione di un libro su Kirk organizzato da FdiAncora un'invasione di campo nelle scuole, da parte di Gioventù Nazionale e Azione studentesca: giovani di estrema destra hanno fatto volantinaggio... La presentazione del libro "Il dna della fiaba volume primo: La vera storia di Cenerentola" di Isabelle AdrianiArezzo, 28 gennaio 2026 – Domenica 1 Febbraio ore 18 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro ""Il dna della fiaba volume primo: La... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Deriva securitaria e militarizzazione. Al Korova arriva l’aperitivo illegale; Le parole dell’assedio; Ferrara | Questo aperitivo è illegale.