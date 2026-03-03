Sayf annuncia il Santissimo Tour dopo il successo a Sanremo | sold out a Milano e nuove date

Il rapper Sayf ha annunciato il Santissimo Tour, dopo aver ottenuto il terzo posto a Sanremo. Le date sono state tutte esaurite a Milano e altre città italiane stanno aggiungendo nuovi concerti, confermando l’interesse del pubblico. La tournée autunnale prevede più appuntamenti dal vivo in diverse località del paese. L’annuncio è stato diffuso attraverso comunicati ufficiali e sui canali social dell’artista.

