In questi giorni si stanno definendo i cambiamenti nello staff di una squadra di calcio locale, con alcuni giocatori che sembrano destinati a lasciare la squadra, mentre altri, come il portiere di lunga data, sono stati confermati. La società sta lavorando per organizzare la prossima stagione, e le decisioni riguardano principalmente i giocatori che hanno fatto parte della rosa precedente. La fase di transizione sta coinvolgendo anche il personale tecnico, con alcuni cambiamenti previsti nel gruppo allenatori.

di Luca Amorosi Questi sono i giorni del naturale passaggio dalla stagione appena conclusa a quella che verrà. La prima stagione in B dopo 19 anni partirà dal prossimo 1° luglio, ma è chiaro che la società non vuole lasciare nulla al caso e intende programmarla in ogni dettaglio e col dovuto anticipo. Tra l’organizzazione del ritiro e la preparazione per l’inizio dei lavori allo stadio, un occhio di riguardo ce l’ha ovviamente la costruzione dell’organico. In questi giorni il direttore Cutolo ha in programma i primi colloqui con i calciatori attualmente sotto contratto o in scadenza e allora proviamo a delineare nel dettaglio la situazione della rosa attuale reparto per reparto, partendo dalla porta e dalla difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, Venturi e Trombini verso l’addio. Chiosa guida il gruppo dei confermati

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