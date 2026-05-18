Condottiero Chiosa da 9 Ionita innesto fondamentale | 8 Il pagellone 2025 2026 dell' Arezzo
L'Arezzo ha concluso la stagione 20252026 con la quinta promozione nella sua storia in Serie B, segnando un'annata memorabile. Il capitano della squadra ha ottenuto una valutazione di 9, mentre un altro giocatore chiave ha ricevuto un 8. La società ha puntato su diversi elementi importanti, tra cui un innesto che si è rivelato determinante per il successo complessivo. I giudizi sui singoli calciatori sono stati espressi attraverso un pagellone che riassume le valutazioni di questa campagna.
Il pagellone amaranto di un'annata memorabile, chiusa con la quinta promozione della storia in serie B.VENTURI Tesserato per l'abilità nel giocare palla con i piedi, dimostra una concreta affidabilità anche con le mani. Non a caso resta imbattuto per 19 volte su 35, contribuendo a fare di quella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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