I Carabinieri di Velletri hanno effettuato controlli antidroga nel corso di un servizio straordinario sul territorio. Durante le operazioni, hanno arrestato una donna e un uomo, entrambi madre e figlio, e hanno denunciato un altro uomo, anch’egli coinvolto. Inoltre, è stato segnalato un 48enne residente a Lariano. Le autorità hanno verificato diverse attività e condotto accertamenti relativi a sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, i militari hanno proceduto al controllo di una 41enne del luogo, unitamente ai figli conviventi, nonché un 48enne di Lariano. L’intervento è scattato quando i militari hanno sorpreso un 48enne di Lariano subito dopo aver acquistato una dose di stupefacente. Il rapido sviluppo investigativo ha portato i Carabinieri a eseguire una perquisizione personale e domiciliare nell’abitazione della donna. L’esito ha confermato i sospetti degli investigatori: sono state rinvenute e sequestrate 27 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 10 grammi, e alcune dosi di hashish. Alla luce degli elementi raccolti, la donna e uno dei...🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Velletri. Controlli antidroga dei Carabinieri. Arrestati madre e figlio. Denunciato l’altro figlio. Segnalato un 48enne di Lariano

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