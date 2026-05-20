Arezzo diritti LGBTQIA+ | schizzano i candidati al questionario Arcigay

A Arezzo, diversi candidati alle prossime elezioni hanno rifiutato di sostenere il questionario proposto dall'associazione Arcigay sui diritti LGBTQIA+. La questione riguarda anche le posizioni assunte sui programmi scolastici, in particolare sulla proposta di inserire l'educazione sessuale nelle scuole della città. Alcuni candidati hanno espresso riserve o si sono opposti alla partecipazione, mentre altri non hanno ancora fornito risposte ufficiali. La discussione si concentra sulle posizioni politiche in vista delle elezioni comunali.

? Punti chiave Chi sono i candidati che hanno rifiutato il sostegno al Pride?. Quali programmi prevedono l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole di Arezzo?. Perché alcuni candidati hanno deciso di non rispondere al questionario?. Come cambieranno i servizi comunali in base alle diverse visioni politiche?.? In Breve Ceccarelli e Marinelli sostengono tutte le istanze di Chimera Arcobaleno Arezzo.. Donati esprime riserve sul patrocinio per il Toscana Pride.. Menchetti rifiuta l'adozione di buone prassi sull'identità di genere.. Andreani respinge cinque proposte su otto inviate dall'associazione.. Cinque candidati sindaco su sei hanno risposto al questionario sui diritti LGBTQIA+ inviato da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo in vista delle prossime elezioni comunali del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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